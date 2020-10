Steigende Nachfrage Danish Crown sucht Mitarbeiter

Foto: Danish Crown Mit 160 Personen sollen die meisten neuen Mitarbeiter am Standort in Ringsted eingestellt werden.

In Dänemark boomt das Geschäft mit Schweinefleisch. Der Marktführer richtet sich auf die steigende Produktion ein.

Aufgrund des zunehmenden heimischen Angebots an Schlachtschweinen und einer steigenden Nachfrage nach Schweinefleisch in Asien will der dänische