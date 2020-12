Termin Nächste Süffa schon im September

Nachdem die Süffa nicht wie geplant in diesem Jahr stattfinden konnte, verkürzt die Messe Stuttgart nun die Wartezeit für die nächste Auflage: Die Süffa 2021 wird bereits im Frühherbst stattfinden, und zwar vom 18. bis 20. September.



(Bild: mm) Mehr zum Thema Süffa Branchentreff für vitales Handwerk

Zunächst war bei der Pandemie-bedingten Verschiebung der Süffa wie gewohnt der November als Termin avisiert worden. Nach intensivem Austausch mit dem Landesinnungsverband für das Fleischerhandwerk in Baden-Württemberg sowie mit Ausstellern habe sich die Messe Stuttgart aber dann entschieden, die Branche nicht länger auf den wichtigsten Treffpunkt im Metzger- und Fleischerhandwerk warten zu lassen, heißt es in einer Pressemeldung der Messegesellschaft."Mit dem neuen Süffa-Termin 2021 verkürzen wir die Wartezeit für den langersehnten persönlichen Austausch, den wir alle so vermissen und bieten eine frühestmögliche Planungssicherheit für alle Beteiligten", begründet Andreas Wiesinger, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart, die Entscheidung. Nun soll die Fachmesse für das Fleischerhandwerk vom 18. bis 20. September 2021 in Stuttgart stattfinden.Die kommende Ausgabe der Süffa ist eine ganz besondere, nämlich die 25. in ihrer Geschichte. Und zu dieser Jubiläumsausgabe will die Messe der Fleischerfamilie wieder eine Plattform bieten, "die Menschen und Märkte zusammenbringt, wo zukunftsträchtige Geschäftskontakte geknüpft und erfolgreiche Abschlüsse getätigt werden". Das Themenspektrum erstreckt sich wie gewohnt vom traditionellen Handwerk über die Spezialisierung bis hin zur Großproduktion. Auch die Qualitäts-Wurstwettbewerbe sollen wieder an den Start gehen.