Ticker 85. Grüne Woche

Hier finden Sie ständig aktualisierte Nachrichten von der weltweit wichtigsten Ausstellung für die Agrar- und Ernährungswirtschaft. Die Grüne Woche zieht Lobbyisten, Politiker, Unternehmer und Verbraucher magisch an. Sie bringen sich in Stellung und diskutieren Fragen der Tierhaltung und Ernährung.

Ernährungsindustrie 2019 mit Umsatzplus

Im Vorfeld der IGW gab die Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie e.V. (BVE) erste Zahlen heraus: Schätzungen zufolge stieg der Umsatz der deutschen Ernährungsindustrie 2019 im Vorjahresvergleich um 2,2 Prozent auf 183,6 Mrd. Euro. Damit stabilisierte sich die Branchenkonjunktur weiter auf hohem Niveau trotz eindeutiger Anzeichen eines gesamtwirtschaftlichen Abschwungs.



35. Frische Forum Fleisch

Alle Welt diskutiert den Klimaschutz – das 35. Frische Forum Fleisch auch. Der Branchentreff von afz und "Fleischwirtschaft" zum Jahresauftakt am Eröffnungstag der IGW in Berlin fokussiert die herausfordernden Ansprüche der Gesellschaft und die ambitionierten politischen Ziele vor dem Hintergrund ihrer Auswirkungen auf die Branche. Den Zukunftsfragen stellen sich Dietlinde Quack, Öko-Institut, Dr. Bianca Lind, Bundesverband Rind und Schwein, Gereon Schulze Althoff, Tönnies Lebensmittel und Kirsten Kemmerling, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). 17. Januar 2020, 16-18 Uhr , HUB 27 (Halle 27, Raum Beta 9)





Neue Bestmarken

Zum Auftakt des Messejahres 2020 steuert die Internationale Grüne Woche Berlin (IGW) auf Rekordkurs. Mit der bislang höchsten Beteiligung in ihrer 94-jährigen Geschichte präsentieren sich vom 17. bis 26. Januar mehr als 1.800 Aussteller aus 72 Ländern. 2019 waren es 1.750 Aussteller aus 61 Ländern.





Grüne Woche

Am Anfang waren Lodenmäntel. Als die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) Ende des 19. Jahrhunderts ihre Wintertagungen in Berlin abhielt, bestimmten eine Woche lang grüne Kleidungsstücke das Bild der Stadt. Inzwischen hat sich die Internationale Grüne Woche (IGW) in den vergangenen knapp einhundert Jahren zur wichtigsten Messe für die Ernährungswirtschaft, Landwirtschaft und Gartenbau in Deutschland entwickelt – inklusive starkem gesellschaftspolitischen Anspruch.



In diesem Jahr feiert der Publikumsmagnet seinen 85. Geburtstag. Seit 1926 präsentierten sich mehr als 91.500 Aussteller aus 130 Ländern den 33,7 Millionen Fach- und Privatbesuchern mit einem umfassenden Produktangebot aus allen Kontinenten. Rundzählte die Veranstalterin Messe Berlin im Jahr 2019, davon rund. Eine ähnlich hohe Zahl wird für die zehn Tage vom 17. bis 26. Januar 2020 erwartet.Das diesjährige, das seine Traditionen und kulinarischen Highlights in der kompletten Halle 10.2 vorstellt. Die Grüne Woche ist traditionell vielfältig, eine globale Marktübersicht der Nahrungs- und Genussmittel genau so wie eine Leistungsschau der Land- und Ernährungswirtschaft und des Gartenbaus. Das Rahmenprogramm umfasst mehr als, in denen über agrarpolitische Themen informiert wird. Teil davon ist ein Schülerprogramm mit insgesamt 75 Veranstaltungen, deren Themen von Ausbildung und Berufsfindung über Gesundheit und Ernährung bis zu Landwirtschaft und Natur reichen."Nur auf der Grünen Woche kommt der Produzent von Nahrungsmitteln in direkten Kontakt zu den Konsumenten, den Entscheidungsträgern an der Ladentheke", erläutert Lars Jäger, Projektleiter der Messe Berlin, das Konzept der Mischung aus Fach- und Privatbesuchern. Anders als bei reinen Fachmessen werde dadurch ein anderes Erlebnis auch für Fachbesucher geschaffen.Mit demim Marshallhaus hat die Messe aber auch für Fachbesucher und Aussteller einen zentralen Ort innerhalb der IGW etabliert, der vor allem demeinen exklusiven Zugang zu den Produkten und den Ausstellern ermöglichen soll.Inzwischen zum 12. Mal findet parallel zur Grünen Woche die Welternährungskonferenz dasstatt, sozusagen ein "Davos der Landwirtschaft". Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner begrüßt dazu in Berlin rundaus aller Welt. Insgesamt werden vomrund 2.000 Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik über das" debattieren.Apropos debattieren: Die IGW ist auch eine Bühne für Kritiker. Seit 2011 finden unter dem Motto "Wir haben es satt!" regelmäßig Demonstrationen gegen die agrarindustrielle Massenproduktion und für eine Agrarwende statt. In diesem Jahr protestieren auch die Bauern gegen die Novellierung der Düngeverordnung.