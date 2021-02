Verbraucherpreise Mehrwertsteuer sorgt für Anstieg

Foto: imago images / Martin Wagner Fleisch und Fleischwaren verteuerten sich im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat im Schnitt um 3,5 Prozent.

Fleisch und Fleischwaren verteuerten sich zum Jahresauftakt spürbar, zeigt die Auswertung des Statistischen Bundesamts.

Zum Jahresauftakt 2021 hat sich der Anstieg der Lebensmittelpreise in Deutschland verstärkt, was in Teilen auf die wieder höheren Mehrwertst