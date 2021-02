Viehzählung Mehr Schweine in Russland

Foto: IMAGO / ITAR-TASS Moderne Großbetriebe wie dieser der RusAgro Group in der Nähe von Wladiwostok sorgen in Russland für steigende Bestandszahlen bei Schweinen.

In Russland werden inzwischen so viele Schweine gehalten wie in Deutschland. Die Bestände sind auch 2020 aufgestockt worden.

Während in Deutschland zum Stichtag 1. November trotz des Staus bei der Vermarktung von Mastschweinen weniger Tiere in den Ställen standen,