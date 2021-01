Wildbret Brandenburg will Vermarktung stärken

Foto: imago images / F. Anthea Schaap Hirschkeule

Das Landwirtschaftsministerium in Brandenburg will die regionale Vermarktung von Wildfleisch stärken. Dazu hat das Agrarressort die Bonner AFC Public Services GmbH mit einer Marktanalyse in dem Bundesland beauftragt.

Das Büro habe jetzt eine Umfrage gestartet, an der sich die Anbieter sowie die Konsumenten von Wildbret beteiligen könnten, teilte das Minis