Willms-Gruppe Bochum stellt Schweineschlachtung ein

Foto: imago images / Westend61 Die Belieferung der Kunden in Bochum und Umgebung mit Schweinefleisch erfolgt in den kommenden Jahren aus Loxstedt (Symbolbild).

Themenseiten zu diesem Artikel: Schweineschlachtung Fleischkontor

Notwendige Umbaumaßnahmen machen eine Produktionspause nötig. Die Belieferung der Fleischer und Verarbeiter erfolgt so lange durch das Düringer Fleischkontor.

Bei Willms Fleisch in Bochum stehen in der Schweine-Halle die Schlachtbänder für die nächsten drei bis vier Jahre still. Seit Ende Okto