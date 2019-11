afz-akademie "Es gibt neben Wurst noch tausend andere Möglichkeiten"

BBQ-Spezialist Philipp Sontag über neue Cuts aus dem Schweinevorderviertel, internationale Namensvielfalt und warum es wichtig ist, Verbrauchern das Tier von der Nase bis zum Schwanz schmackhaft zu machen.

Seit 1848 am gleichen Standort betreibt Philipp Sontag bereits in 6. Generation die Familienmetzgerei in Kisslegg/Westallgäu so, wie man sich das seit jeher vorstellt. Am Rande der afz-akademie sprach der Fleischermeister & Fleischsommelier mit der afz Redaktion darüber, warum die Metzger trotz der handwerklichen Urgeschichte "Wurstherstellung" mal einen Blick über den internationalen Tellerrand wagen sollte.



Fleischermeister & Fleischsommelier Philipp Sontag

afz-akademie: Trends erkennen und nutzen