Aufgrund des hohen Selbstversorgungsgrads von 220 Prozent ist die belgische Schweinefleischwirtschaft stark exportorientiert. Trotz Corona-Pandemie und ASP-Status passierten 792.276 Tonnen Schweinefleisch die belgischen Landesgrenzen, erläutert das Büro. Das waren 2,1 Prozent mehr als vor Jahresfrist.Genau 90 Prozent der Exportmengen oder 714.739 Tonnen werden dem Vlam zufolge im innergemeinschaftlichen Handelsverkehr abgesetzt. Das Ranking der wichtigsten EU-Destinationen wird traditionsgemäß von Deutschland angeführt. Allerdings schraubte die Bundesrepublik ihr Einfuhrvolumen im Corona- und ASP -Jahr 2020 um 8,5 Prozent auf 208.096 Tonnen zurück. Während sich die Exportmengen nach Polen mit 195.313 Tonnen in etwa auf dem Vorjahresniveau stabilisierten, verbuchten die Ausfuhren in die Niederlande ein Wachstumsplus von knapp neun Prozent auf 101.379 Tonnen.

Exportplus in schwierigen Zeiten

Drittlandsexport läuft wieder an

Am 20. November 2020 hat die EU-Kommission Belgien für ASP-frei erklärt. Einen Monat später wurde der Status der ASP-Freiheit von der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) bestätigt. Bereits im Vorfeld hatten einige Drittländer aufgrund des Regionalisierungsprinzips den Weg für die Schweinefleisch-Einfuhr wieder freigemacht. So gewannen die belgischen Drittlandsausfuhren 2020 an Fahrt und stiegen um 7,3 Prozent auf 77.537 Tonnen.Das neue Drittland Großbritannien sicherte sich mit rund 25.700 Tonnen gleich den ersten Platz auf der Rangliste der wichtigsten Drittlandskunden. Auf den weiteren Plätzen folgen die einstige britische Kronkolonie Hongkong mit 11.321 Tonnen (+14,4 Prozent) sowie die Elfenbeinküste mit 10.112 Tonnen (+37 Prozent).