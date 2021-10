SINSHEIM Fleischer-Verbandstag in Sinsheim: Mit seiner Wiederwahl kann DFV-Präsident Herbert Dohrmann die eingeschlagenen Pfade weiter verfolgen. Geschlossenheit hat noch Potenzial.

DFV-Verbandstag 2021: Die Fleischerfamilie zu Gast in Sinsheim

si Zu ihrem 131. Verbandstag trafen sich die Mitglieder des Deutschen Fleischer-Verbands am ersten Oktober-Wochenende in Sinsheim. 1/51 Teilen si Oberbürgermeister Jörg Albrecht hieß die Fleischer aus der ganzen Republik von Seiten der Stadt Sinsheim willkommen. 2/51 Teilen si Fan des Fleischerhandwerks: OB Jörg Albrecht bekam von Obermeister Rüdiger Pyck zum Dank eine Grillschürze überreicht. 3/51 Teilen si Obermeister Rüdiger Pyck von der Innung Rhein-Neckar freute sich sichtlich, die Feischerfamilie in seiner Stadt zu Gast zu haben. 4/51 Teilen si DFV-Präsident Herbert Dohrmann begann den öffentlichen Teil der Mitgliederversammlung mit seiner Rede. 5/51 Teilen si Am Sonntagmorgen folgten rund 160 Gäste der Einladung des Fleischerhandwerks. 6/51 Teilen si Am Sonntagmorgen folgten rund 160 Gäste der Einladung des Fleischerhandwerks. 7/51 Teilen si DFV-Präsident Herbert Dohrmann 8/51 Teilen si Am Sonntagmorgen folgten rund 160 Gäste der Einladung des Fleischerhandwerks. 9/51 Teilen si Diskutierten über die Zukunft der Nutztierhaltung und die Rolle des Fleischerhandwerks in der Transformation (von links): Herbert Dohrmann, Martin Fuchs und Dr. Hermann-Josef Nienhoff. 10/51 Teilen si "Jeder Fleischer ist seine eigene Marke", ist Baden-Württembergs Landesinnungsmeister Joachim Lederer überzeugt. 11/51 Teilen si Am Sonntagmorgen folgten rund 160 Gäste der Einladung des Fleischerhandwerks. 12/51 Teilen si Dr. Hermann-Josef Nienhoff leitet jetzt die Koordinationszentrale Handel-Landwirtschaft. 13/51 Teilen si Der Kollegenabend fand im Technik Museum in Sinsheim statt. 14/51 Teilen si Dank für großartige Gastfreundschaft: DFV-Präsident Dohrmann überreicht Obermeister Pyck zur Erinnerung ein Schweinchen. 15/51 Teilen si Auch ihm galt der Dank von Pyck (links) und Dohrmann: OB Jörg Albrecht (Mitte). 16/51 Teilen si Am Montagmorgen startete die Mitgliederversammlung mit dem nicht-öffentlichen Teil. 17/51 Teilen si DFV-Präsident Herbert Dohrmann zog eine kurze Bilanz und stellte sich damit erneut zur Wahl. 18/51 Teilen si Rund 130 Delegierte nahmen teil an der Mitgliederversammlung am Montag. 19/51 Teilen si DFV-Vizepräsident Konrad Ammon erstattete Bericht aus dem Bereich Lebensmittelhygiene. 20/51 Teilen si Rund 130 Delegierte nahmen teil an der Mitgliederversammlung am Montag. 21/51 Teilen si DFV-Vizepräsident Eckhart Neun berichtete aus seinem Ressort Finanzen. 22/51 Teilen si Rund 130 Delegierte nahmen teil an der Mitgliederversammlung am Montag. 23/51 Teilen si DFV-Vizepräsidentin Nora Seitz brachte Neuigkeiten aus dem Bereich Ausbildung 24/51 Teilen si Rund 130 Delegierte nahmen teil an der Mitgliederversammlung am Montag. 25/51 Teilen si DFV-Vizepräsident Michael Durst erläuterte die Entwicklungen im Bereich Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. 26/51 Teilen si Rund 130 Delegierte nahmen teil an der Mitgliederversammlung am Montag. 27/51 Teilen si DFV-Hauptgeschäftsführer Martin Fuchs erstattete Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der WFF. 28/51 Teilen si In geheimer Wahl stimmten die Delegierten über das neue Päsidium ab. 29/51 Teilen si Dagmar-Groß Mauer bewarb sich um das mit dem Ausscheiden Dursts freiwerdende Amt der DFV-Vizepräsidentin. 30/51 Teilen si In geheimer Wahl stimmten die Delegierten über das neue Päsidium ab. 31/51 Teilen si Das Team für die kommenden fünf Jahre: Präsident Herbert Dohrmann (3.v.r.) und seine Vizepräsidenten: Konrad Ammon (li.), Dagmar Groß-Mauer (2.v.l.), Nora Seitz (2.v.r.) und Eckhart Neun (re.). DFV-Hauptgeschäftsführer Martin Fuchs (3.v.l.) komplettiert die Führungsspitze. 32/51 Teilen si Neu im Gesamtvorstand: Andi Gaßner aus München. 33/51 Teilen si Neu im Gesamtvorstand: Otmar Ullrich aus Berlin. 34/51 Teilen si Rund 130 Delegierte nahmen teil an der Mitgliederversammlung am Montag. 35/51 Teilen si Neu im Gesamtvorstand: Johannes Bechtel aus dem hessischen Willingshausen-Zella. 36/51 Teilen si Neu im Gesamtvorstand: Erik Handke aus Hannover. 37/51 Teilen si Ehrung für langjähriges Engagement nicht nur im DFV-Präsidium (von links): Michael Durst, DFV-Präsident Herbert Dohrmann und Klaus Gerlach. 38/51 Teilen si Ehrung für langjähriges Engagement nicht nur im DFV-Gesamtvorstand (von links): DFV-Präsident Herbert Dohrmann, Dr. Bettina Hardtert und Heiner Kleinschmidt. 39/51 Teilen si Bewarb sich als Gastgeber für den Verbandstag 2022: die Fleischer-Innung Bonn/Rhein-Sieg. 40/51 Teilen si Bewarb sich als Gastgeber für den Verbandstag 2022: Obermeister Adalbert Wolf von der Fleischer-Innung Bonn/Rhein-Sieg. 41/51 Teilen si Warf einen Blick auf die Haltungskennzeichnung des Handels: Dr. Farina Mieloch vom DFV. 42/51 Teilen si Diskutierte kontrovers mit bei der Frage eines eigenen Tierwohl-Labels für das Fleischerhandwerk: Obermeister Wilhelm Schütte von der Innung Westmünsterland. 43/51 Teilen si Diskutierte kontrovers mit bei der Frage eines eigenen Tierwohl-Labels für das Fleischerhandwerk: Wolfgang Herbst vom LIV Baden-Württemberg. 44/51 Teilen si Diskutierte kontrovers mit bei der Frage eines eigenen Tierwohl-Labels für das Fleischerhandwerk: Svenja Fries vom LIV Bayern. 45/51 Teilen si Diskutierte kontrovers mit bei der Frage eines eigenen Tierwohl-Labels für das Fleischerhandwerk: André Möllmer aus Leipzig. 46/51 Teilen si Diskutierte kontrovers mit bei der Frage eines eigenen Tierwohl-Labels für das Fleischerhandwerk: Karl-Heinz Esser aus Erkelenz. 47/51 Teilen si Diskutierte kontrovers mit bei der Frage eines eigenen Tierwohl-Labels für das Fleischerhandwerk: Michael Moser aus Landsberg/Lech. 48/51 Teilen si Diskutierte kontrovers mit bei der Frage eines eigenen Tierwohl-Labels für das Fleischerhandwerk: Geschäftsführerin Dr. Sabine Görgen vom LIV NRW. 49/51 Teilen si Diskutierte kontrovers mit bei der Frage eines eigenen Tierwohl-Labels für das Fleischerhandwerk: Andi Gaßner aus München. 50/51 Teilen si Innung hilft den vom Hochwasser betroffenen Kollegen: Obermeister Pyck überreichte DFV-Präsident Herbert Dohrmann einen Scheck über 2.000 Euro für das Spendenkonto des Fleischerhandwerks. 51/51 Teilen

Die Mitglieder des Deutschen Fleischer-Verbands erlebten am Wochenende einen durch und durch harmonischen Verbandstag. Groß war die Freude bei den Obermeistern und weiteren Delegierten ebenso wie bei den Ehrengästen, sich endlich wieder in größerer Zahl und von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Die Innung Rhein-Neckar um Obermeister Rüdiger Pyck präsentierte sich als formvollendeter Gastgeber und bot dem Fleischerhandwerk einen warmen Empfang.An der Spitze des Deutschen Fleischer-Verbands stehen die Zeichen auf Kontinuität: Die Mitgliederversammlung bestätigte ihr DFV-Präsidium für weitere fünf Jahre im Amt. Einzig Michael Durst war nicht mehr angetreten. Für seine Nachfolge im Ressort Werbung und Öffentlichkeitsarbeit bewarb sich Dagmar Groß-Mauer, Landesinnungsmeisterin in Rheinland-Pfalz. Mit Erfolg: Mehr als 96 Prozent der Delegierten hoben sie ins Amt der Vizepräsidentin, neben Konrad Ammon, Eckhart Neun und Nora Seitz.Zuvor hatte die Versammlung Herbert Dohrmann als Präsident des Fleischerhandwerks bestätigt. In der kurzen Bilanz seiner ersten Amtszeit, konstatierte er bereits erste Erfolge: Seine Ziele, als Branche mehr Präsenz zu zeigen, Kontakte zur Politik sowie zu anderen Verbänden zu knüpfen und zu vertiefen, habe man erfüllt. „Die politische Arbeit ist sehr viel intensiver geworden“, befand der alte und neue DFV-Präsident. Zudem sei die Verbandsarbeit Dank der DFV-App um einiges transparenter, was den Rückhalt bei den Mitgliedern stärke. Luft nach oben sieht er in Sachen Geschlossenheit. „Wir arbeiten alle an einer Sache. Dazu sollten wir unsere Kräfte weiter bündeln.“