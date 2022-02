BAD AROLSEN Immer neue Auflagen machen den Betrieb der LVF Nordhessen eG in Bad Arolsen unrentabel.

Kosten stiegen um das Zehnfache

„Wir sind der Schließung durch die Behörden zuvor gekommen.“ Dirk Blettenberg

Ohne sichere Zukunft kein Personal

Der 3.200-Seelen-Ort Mengeringhausen liegt im Waldecker Land und ist ein Stadtteil von Bad Arolsen. Der nordhessische Landkreis Waldeck-Frankenberg ist eine sehr ländliche Region, daher gab es bereits seit 1928 eine Genossenschaft, die Viehhandel betrieb und auch für den Ende der 70er Jahre angebauten Schlachthof verantwortlich war.Aus der Landwirtschaftlichen Vieh- und Fleischvermarktung (LVF) Waldeck-Wolfhagen wurde 2009 die LVF Nordhessen eG, nachdem sie sich mit der LVF Fritzlar und der LVF Frankenberg zusammengeschlossen hatte – allerdings verfügte nur der Standort Mengeringhausen über eine eigene Schlachtstätte. Bis vor wenigen Jahren gab es auch in Bad Wildungen und Kassel noch kleine regionale Schlachtbetriebe, die allerdings mittlerweile geschlossen sind – gerade der Wegfall von Bad Wildungen hatte die Zahlen in Mengeringhausen steigen lassen.Dirk Blettenberg ist Geschäftsführer der LVF Nordhessen eG, seit 1999 leitete er die Geschicke in Fritzlar und kam im Zuge der Fusion nach Mengeringhausen. „Dreiviertel unseres Umsatzes haben wir seit jeher mit dem klassischen Viehhandel gemacht“, berichtet der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann mit abgeschlossenem BWL-Studium, „mit dem Schlachtbetrieb hatten wir jedoch ein weiteres Angebot für die Metzger und Selbstvermarkter aus der näheren Umgebung“. Noch im vorletzten Jahr wurden rund 13.000 Schweine und 800 Stück Großvieh geschlachtet, die aus dem nördlichen Schwalm-Eder-Kreis, Waldeck-Frankenberg und zum Teil auch aus dem Kreis Kassel stammten. Deshalb dachte die Genossenschaft über eine Modernisierung nach.„Unser ursprünglicher Plan war die Erneuerung der Schlachtanlage und die Sanierung des Fußbodens“, blickt Blettenberg zurück, „dafür hätten wir 300.000 Euro investieren müssen, was finanziell durchaus machbar gewesen wäre“. In Abstimmung mit dem Veterinäramt und dem Regierungspräsidium (RP) wurden parallel dazu kleinere Umbauten eingeleitet, etwa der Anbau einer Tiefkühlzelle und einer Konfiskat-Kühlung sowie eines Verpackungsraums, die mit 90.000 Euro veranschlagt waren und inzwischen auch realisiert wurden.Seit dem Skandal um die im Nachbarort ansässige Wurstfabrik Wilke waren die Behörden in der Region besonders vorsichtig geworden, das zeigte sich beim Vorhaben in Mengeringhausen durch insgesamt fünf Begehungen durch Vertreter des RP und des Veterinäramts. Jedes Mal seien neue Forderungen dazu gekommen, sodass sich bis Ende 2020 die Kosten verdreifacht hätten, erinnert sich Blettenberg.„Letztendlich mussten wir ein völlig neues Sanierungskonzept erarbeiten, das wir im Februar 2021 den verschiedenen Gremien im Kreishaus vorstellten“, erzählt er weiter. Doch auch dies sei abgelehnt worden und weitere Auflagen hinzugekommen. „Im März haben wir ein Planungsbüro eingeschaltet, das noch einmal ein neues Konzept entwarf“, führt er den Jahresrückblick fort, „das beinhaltete einen Stallneubau und die Erweiterung des Zerlegebetriebs“. Mit Planungsstand Mai stand plötzlich ein Investitionsvolumen von 3,8 Mio. Euro im Raum, „auch nach mehrmaligem Durchrechnen kam da für uns am Ende nur ein dickes Minus heraus“, beziffert Blettenberg die negative Bilanz – zudem habe es so gut wie keine Förderzusagen gegeben.Mitte des Jahres mussten nach Vorgaben des RP auch noch die Schlachtzahlen auf das Niveau von 2017 heruntergefahren werden, „das war etwa ein Drittel weniger als 2020“, verdeutlicht er die sich zuspitzende Lage. „Ab August haben wir kein Großvieh mehr angenommen, damit wir unter den maximal erlaubten neun Tonnen pro Schlachttag blieben“, erläutert Blettenberg die weiteren Maßnahmen. „Für unseren Betrieb haben wir immer voll ausgebildete Metzger benötigt, doch durch die unsichere Zukunft sind die Fachkräfte nach und nach abgewandert“, zeigt er durchaus Verständnis für die Kollegen.Ab 16. November konnten schließlich auch keine Schweine mehr geschlachtet werden, weil schlichtweg das Personal fehlte. „Mit der Einstellung des Schlachtens sind wir der offiziellen Schließung durch die Behörden zuvor gekommen“, blickt der Geschäftsführer enttäuscht zurück – ob und wie es weitergeht stehe in den Sternen. „Der Viehhandel bleibt bestehen und die Zerlegung sowie die Vermarktung schaffen wir ebenfalls im eigenen Haus“, betont Blettenberg, aber geschlachtet würde derzeit woanders. „Unsere Mitglieder können ihr Vieh nun auch nicht mehr in unmittelbarer Nähe vermarkten“, macht er deutlich, „das hat Auswirkung auf die heimische Landwirtschaft und unsere Kunden“.Eigentlich seien Schlachthöfe in dieser Größe sowohl von der Politik als auch von den Verbrauchern gewollt, „aber die Auflagen sind wie die bei Großunternehmen, das ist für uns Kleinere kaum machbar“, gibt er zu Bedenken. In der Nähe gibt es aktuell nur noch zwei Schlachtstätten, die in Warburg und die in Brilon – Schwalmstadt liegt bereits 80 Kilometer entfernt und ansonsten bleiben nur noch die ganz Großen, wie Tönnies und Westfleisch.