dfv Mediengruppe Matthaes wird in Frankfurt integriert

Foto: dfv Der Sitz der dfv Mediegruppe in Frankfurt am Main.

Die dfv Mediengruppe wird die Geschäftsbereiche des Stuttgarter dfv Matthaes Verlags in die Organisation ihres Hauptsitzes in Frankfurt am Main integrieren. Damit verbunden ist die Standortverlegung von Stuttgart nach Frankfurt im Lauf des kommenden Jahres.

„Die Hotel- und Gastronomiebranche als wichtigster Zielmarkt des dfv Matthaes Verlags ist in erheblichem Umfang von den Auswirkungen der Corona-