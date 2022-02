Expansion: Vemag erweitert Produktion

VERDEN Die Vemag Maschinenbau GmbH trotzt der Corona-Pandemie und berichtet in einer Mitteilung an die Medien über eine „kontinuierlich und verzeichnet eine gute Auftragslage.“

Die Niedersachsen freuen sich über eine stetige Nachfrage nach ihren Maschinen und Geräten für die Nahrungsmittelindustrie und das Handwerk wie beispielsweise Wolf- und Formprodukte, Vakuumfüller und Würstchenlinien. Um das gesteigerte Auftragsvolumen abarbeiten zu können, hatte Vemag im Januar 2021 den Startschuss für die Erweiterung der Produktion gegeben.Im Mittelpunkt steht dabei der Bau einer neuen Fertigungshalle mit einer Gesamtfläche von nahezu 4.000 qm, wie das Unternehmen mitteilt. Die neue Halle inklusive der Produktion, der Technik sowie der Sozialräume ist für Ende Oktober 2022 geplant. „Wir sind zuversichtlich, das Projekt trotz kleiner Verzögerungen im Zeitplan abzuschließen, denn die nächsten Projekte stehen bereits an“, erläuterte Andreas Bruns, Vorsitzender der Geschäftsführung des niedersächsischen Maschinenbauers.Trotz der coronabedingten Herausforderungen wächst Vemag: „Das Ergebnis des stetigen Wachstums war eine nahezu Verdoppelung der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Verden in den vergangenen Jahren“, so der Geschäftsführer. Man werde auch 2022 mindestens 60 weitere Arbeitsplätze schaffen. Die Belegschaft wuchs nach Firmenangaben zuletzt auf mehr als 800 Mitarbeitende. Der Exportanteil des Unternehmen beträgt rund 85 Prozent.