ROM. Die Weltmarktpreise für wichtige landwirtschaftliche Erzeugnisse sind im Juli 2021 erneut im Schnitt gesunken.

Wie die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) gestern in Rom mitteilte, sank der von ihr berechnete Preisindex über alle betrachteten Warengruppen hinweg gegenüber Juni um 1,2 Prozent auf 123 Punkte. Damit lag der Index aber immer noch um 31,0 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats. Der Rückgang der Agrarpreise im Juli fußte erneut auf im Vergleich zum Vormonat niedrigeren Erlösen für Pflanzenöle, Getreide und Milcherzeugnisse, was durch höhere Preise für Fleisch und Zucker nicht ausgeglichen wurde.Entgegen dem negativen Gesamttrend erhöhte sich der FAO-Preisindex für Fleisch im Berichtsmonat gegenüber Juni 2021 um 0,8 Prozent. Dies war der zehnte Anstieg in Folge, wobei der Stand vom Vorjahresmonat nun um 19,6 Prozent übertroffen wurde.Am deutlichsten erhöhten sich die Notierungen für Geflügelfleisch. Als Ursache nannten die Fachleute zunehmende Importe ostasiatischer Länder. Auch Lammfleisch verteuerte sich, und zwar im Zuge einer florierenden Nachfrage am Weltmarkt und einem saisonbedingt rückläufigen Angebot aus Ozeanien. Außerdem zogen die Rindfleischpreise an. Dagegen wurden schwächere Notierungen für Schweinefleisch als Folge rückläufiger Einfuhren Chinas verzeichnet.