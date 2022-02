Steffen Bach

Japan bleibt für Rindfleisch aus den USA ein wichtiger Markt.

DENVER Die US-amerikanischen Exporteure von Rindfleisch haben im Jahr 2021 so viel Ware an Auslandskunden verkauft und dabei so hohe Einnahmen erzielt wie niemals zuvor.

