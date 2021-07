LIV Baden-Württemberg: Gehälter steigen

STUTTGART Der Landesinnungsverband für das Fleischerhandwerk in Baden-Württemberg und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) haben sich auf einen neuen Tarifabschluss verständigt.

Ab dem 1. August 2021 erhöhen sich die Löhne und Gehälter für die Beschäftigten in den baden-württembergischen Innungsbetrieben um 2,5 Prozent. Auch die ohnehin schon im Fleischerhandwerk bundesweit höchste Ausbildungsvergütung steigt um 2,5 Prozent, aufgerundet auf fünf Euro. Dies bedeutet Steigerungen zwischen 2,6 und 3,1 Prozent, informierte NGG-Landesbezirksvorsitzender und Verhandlungsleiter Uwe Hildebrandt.In diesem Zusammenhang verwies Hildebrandt darauf, dass das gesamte Lebensmittelhandwerk - insbesondere auch das Fleischerhandwerk - einen hohen Bedarf an Fachkräften aufweise. Die Ausbildungszahlen seien seit Jahren rückläufig. „Die überproportionalen Steigerungen für die Auszubildenden sind daher eine notwendige Investition in die Fachkräfte von morgen und geben den jungen Menschen mehr Sicherheit und Perspektiven für die Zukunft.“, so Hildebrandt.Für den Landesinnungsverband verhandelten Tarifkommissionsvorsitzender Gerhard Blum, Wolfgang Herbst und Hans-Jürgen Kurz mit den Vertretern der Gewerkschaft vom Landesbezirk Südwest , Uwe Hildebrandt, Ursula Wolf und Kai Eifler. Der neue Lohn- und Gehaltstarifvertrag hat eine Laufzeit von zwölf Monaten und kann frühestens zum 31. Juli 2022 gekündigt werden.