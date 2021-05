PEKING Der Sauenherde ist in China im April erneut aufgestockt worden. Die Zahl der Schweineschlachtungen lag um 41 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Nach Angaben des Pekinger Landwirtschaftsministeriums erhöhte sich die Zahl der Sauen im April gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent und legte damit den 19. Monat in Folge zu. Im Vorjahresvergleich soll die Sauenherde um 23 Prozent größer ausgefallen sein. Dazu machte das Ministerium allerdings keine konkreteren Angaben. Legt man die für Ende März genannte Zahl an Sauen zugrunde, müsste der Bestand um rund 475.000 Stück auf 43,65 Millionen Sauen zugelegt haben. Laut dem Tierhaltungsexperten des Ministeriums, Xin Guochang, ließen sich bei im Schnitt 16 aufgezogenen Ferkeln mit der gegenwärtigen Sauenpopulation gut 690 Millionen Schlachtschweine im Jahr erzeugen, was nur knapp unter dem Niveau von 2017, dem Jahr vor dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest ( ASP ), liege. Er wies darauf hin, dass mit einer weiteren Bestandserholung und Produktivitätsfortschritten zu rechnen sei.Xin zufolge hat in China die Zahl der großen Schweinefarmen seit Jahresbeginn von 161.000 auf 180.000 Unternehmen zugenommen; dort seien zuletzt 58,8 Prozent mehr Ferkel als im Vorjahr geboren worden. Das liege auch daran, dass unproduktive Sauen sukzessive aus dem Bestand genommen und durch leistungsstärkere Tiere ersetzt würden. In den großen Schlachtbetrieben des Landes habe die Zahl der Schweineschlachtungen im April mit 18 Millionen Tieren um 41 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Nach Schätzungen des Ministeriums dürfte sich das gesamte Schlachtaufkommen von Mai bis Juli um rund 50 Prozent über der Vorjahresperiode bewegen.Laut Xin ist der Produktionsanstieg auch nötig, da der Schweinefleischverbrauch bei fallenden Preisen steigt. Dem Experten zufolge hat sich mit den nachgebenden Preisen aber auch die Rentabilität der Schweinemast verringert, zumal die Produktionskosten durch Biosicherheitsmaßnahmen und das teurere Futter gestiegen sind. Lagen diese vor dem Ausbruch der ASP noch bei rund 12,50 CNY (1,60 Euro) je Kilogramm Lebendgewicht, seien es heute im Schnitt etwa 17 CNY je Kilo (2,17 Euro). Der landesweite Durchschnittspreis für Schlachtschweine belief sich am gestrigen Montag auf 18,63 CNY pro Kilo (2,38 Euro); das war rund ein Drittel weniger als vor genau einem Jahr.Die Devisenangabe bezieht sich auf einen Kurs von 1 Chinesischer Renminbi Yuan (CNY) = 0,13 Euro.