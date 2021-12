Hohe Lebensmittelsicherheit

In Deutschland produzierte Lebensmittel geben uns zurecht das gute Gefühl von hoher Lebensmittelsicherheit. Wir ahnen beim Lebensmitteleinkauf, dass die Einhaltung aller Vorschriften dann am sichersten ist, wenn in Deutschland produziert wird. Generell gilt: Je kleingliedriger die Produktionskreisläufe und Produktionseinheiten sind, desto leichter nachvollziehbar ist auch die Verantwortung. Globale Kreisläufe zurückzuverfolgen ist ungleich schwieriger. Insbesondere hinsichtlich der persönlichen Verantwortung für die hergestellten Produkte zeigt die Landwirtschaft in Deutschland eine hervorragende Kennzahl: 48 Prozent aller Arbeitskräfte in der Landwirtschaft sind Familienangehörige. Etwa ein weiteres Viertel sind familienfremde Angestellte und Saisonarbeitskräfte. Diese Zahl der Bäuerinnen und Bauern sinkt allerdings kontinuierlich. Denn immer mehr kleinere Betriebe werden aufgegeben – in den vergangenen 15 Jahren wurden fast die Hälfte der Bauernhöfe geschlossen.Dass sich binnen von 15 Jahren die Zahl der Betriebseinheiten etwa halbiert, kennzeichnet die Landwirtschaft wie auch das Fleischerhandwerk. Angesichts dieses Vergleichs lohnt die Betrachtung der landwirtschaftlichen Betriebe mit Viehhaltung. Zwar betreiben 67 Prozent aller Höfe auch Viehhaltung, aber hier ist der Betriebsrückgang noch größer als allgemein in der Branche.Die Zahlen des Bundeslandwirtschaftsministeriums zeigen die Logik des Marktes: Wo am wenigsten verdient wird und Bauern mit Vorschriften am meisten verärgert werden, gibt es auch die häufigsten Betriebsaufgaben. So zeigt die „Abnahmerate landwirtschaftlicher Betriebe mit Viehhaltung“ für den Zeitraum von 2010 bis 2016 ein Minus von 33 Prozent bei Betrieben mit Schweinehaltung. Betrachtet man nur die Ferkelproduzenten mit Sauenhaltung, steht da sogar ein Minus von 43 Prozent.