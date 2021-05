BONN Die deutsche Rinderhaltung verursacht im globalen Maßstab nur geringe Treibhausgasemissionen. Zudem wird ein Teil der Klimagase wieder in Pflanzen und Grünland gebunden.

„Auch die Landwirtschaft greift in den CO₂-Kreislauf ein; und zwar immer dann, wenn fossile Energie im Pflanzenbau, beim Transport oder bei der Verarbeitung eingesetzt wird.“ Bundesverband Rind und Schwein