BRASÍLIA Der chinesische Markt ist wieder offen für Rindfleischlieferungen aus Brasilien. Das hat die Staatsregierung in Brasília gestern mitgeteilt. Das Geschäft mit zertifiziertem Rindfleisch aus dem südamerikanischen Land, das am 4. September wegen der Meldung zweier Fälle von atypischer Boviner Spongiformer Enzephalopathie (BSE) in Brasilien auf Eis gelegt worden sei, könne ab sofort wieder anlaufen. Das sei das Ergebnis intensiver Verhandlungen zwischen den Behörden in Brasilien und China.Staatssekretär José Guilherme Leal vom brasilianischen Landwirtschaftsministerium sprach von einer „guten Nachricht für den Sektor“. Schließlich sei die Volksrepublik das wichtigste Zielland für brasilianische Rindfleischausfuhren. Laut Zahlen der Vereinigung der brasilianischen Rindfleischexporteure (ABIEC) waren von den insgesamt 210.000 t Rindfleisch, die das südamerikanische Land im August ins Ausland lieferte, fast 58 Prozent allein von China gekauft worden.Dementsprechend hart traf der Lieferstopp der zurückliegenden Wochen die brasilianischen Exporteure. Die brasilianische Vereinigung der Fleischverarbeiter (Abrafrigo) meldete für November eine Verringerung der Gesamtausfuhren an Rindfleisch um 47 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf lediglich noch 105.000 t.Das Vorgehen, die Lieferbeziehungen wegen der Meldung atypischer BSE-Fälle ruhen zu lassen, entsprach den zwischen Brasilien und China vereinbarten Gesundheitsprotokollen. In einem vergleichbaren Fall im Jahr 2019 waren die Geschäftsbeziehungen allerdings nur wenige Tage ausgesetzt worden. Auch deshalb hatte Brasilien im aktuellen Fall mit wachsender Ungeduld von Peking die Wiedereröffnung des Marktes gefordert.