Kaufland

Die SB-Warenhaus-Kette Kaufland verabschiedet sich von ihren Wurstbuden.

In der Vorkassenzone vieler Kaufland-Filialen sollen Food-Courts künftig eine größere Rolle spielen. Aus dem Eigengeschäft mit Currywurst & Co. ziehen sich die Neckarsulmer aber zurück. Der neue Eigner der Imbissbuden, United Curry, ist ein Profi in Sachen Bratwurst.

