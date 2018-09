Tag des Handwerks Handwerk fordert Investitionen in Menschen

Foto: ZDH ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer unterstreicht mit dem Börsenbullen, dass es Investments in Menschen braucht.

Mit einem überdimensionalen blauen Bullen vor der Frankfurter Börse setzt das Handwerk ein Zeichen dafür, dass es in einer DAX-fixierten Wirtschaft vor allem Investments in Menschen braucht, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.

Die Botschaft lautet: „Wir investieren. In Menschen.“, denn das sind für das Handwerk die Investitionen, die mit Sicherheit Rendite b