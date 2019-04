Trends Am Anfang war der Eistee

Foto: Coca Cola Der wirtschaftliche Erfolg von Beyond-Meat-Chef Seth Goldman nahm seinen Anfang mit der Gründung von „Honest Tea“. Im Jahr 2011 verkaufte er 40 Prozent der Anteile an Coca Cola.

Seth Goldman hat mit Beyond Meat große Pläne: Der CEO der kalifornischen Firma will mit seinem Fleisch-Imitat aus pflanzlichen Proteinen nicht weniger als die Fleischbranche revolutionieren. Erste Erfolge feiert er bereits in US-Supermärkten, wo sich seine pflanzlichen Burger-Pattys besser verkaufen als die Pendants aus echtem Fleisch.

Die Familie Goldman lebt seit 1998 vegetarisch. „Davon die ersten 13 Jahre als unglückliche Vegetarier. Wir waren mit den Fleischersatzprod