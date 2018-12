Afrikanische Schweinepest Bekämpfung ohne Grenzen

Foto: Pixabay Gruppe von Wildschweinen. Die Schwarzkittel schleppen die Afrikanische Schweinepest (ASP) in die Europäische Union ein.

Minister beraten über Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. Backhaus ist besorgt, dass Deutschland nach dem Auftreten der ASP in Belgien nun „eingekesselt“ sei. Andriukaitis weist darauf hin, dass die Ausbreitung der ASP oft durch Menschen verursacht werde, weshalb Aufklärung in allen Sektoren nötig sei.

Die Fachminister für Landwirtschaft, Umwelt und Verkehr in den Ländern der Europäischen Union werden am 19. Dezember in Brüssel &u