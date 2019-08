Afrikanische Schweinepest Seuche breitet sich in Osteuropa aus

Foto: Pixabay Gruppe von Wildschweinen. Die Schwarzkittel schleppen die Afrikanische Schweinepest (ASP) in die Europäische Union ein.

Zweiter ASP-Nachweis in der Slowakei. Innehalb einer Woche gibt es 150 neue Infektionen in rumänischen Hausschweinebeständen. In Bulgarien sind zunehmend große Betriebe betroffen.

In der Slowakei hat sich ein zweiter Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bestätigt. Wie die staatliche Veterinär- und Lebensmittelbeh&