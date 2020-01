Afrikanische Schweinepest Zaun an Grenze wird verlängert

Foto: Foto: imago images / Martin Wagner Der Faktor Mensch gilt als besonders kritisch bei der Ausbreitung der Seuche. Die Behörden setzen daher auf Aufklärung.

Die sächsischen Behörden wollen entlang der gesamten Grenze zu Polen Abwehrnetze für Wildschweine errichten. Damit reagiert der Freistaat auf den jüngsten Fund eines mit Afrikanischer Schweinepest (ASP) infizierten Wildschweins nur 12 km von der Grenze zu Polen entfernt.

Sachsen baut in Reaktion auf den jüngsten ASP-Fund in Westpolen seine Wildschweinbarrieren aus. Der Freistaat will die Hindernisse im gesamten