Antibiotika Branche braucht Fahrplan

Foto: Skeeze/Pixabay

Themenseiten zu diesem Artikel: Geflügelwirtschaft Geflügelmast Antibiotikum

Bis September muss die Geflügelwirtschaft ein Konzept vorlegen, wie sie die immer noch viel zu hohen Gaben an Reserve-Antibiotika in der Geflügelmast abbauen will. Diesen Fahrplan haben die Bundeslandwirtschaftsministerin und der Bundesgesundheitsminister heute gemeinsam mit der Branche verabredet.

In der Geflügelmast werden immer noch viel zu häufig solche Antibiotika eingesetzt, die beim Menschen gerade in kritischen Fällen beson