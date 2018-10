Brasilien Geflügelwirtschaft wirbt um Vertrauen

Foto: pxhere.com

Die brasilianische Geflügelwirtschaft will in Kooperation mit französischen Experten einen Aktionsplan entwickeln, um nach Hygieneproblemen in einigen Produktionsbetrieben das Vertrauen ihrer Kunden in der Europäischen Union zurückzugewinnen.

Der Plan soll die zukünftigen gesellschaftlichen Erwartungen berücksichtigen. Das Teilte die brasilianische Vereinigung Tierisches Protein (