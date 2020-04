Corona-Pandemie Münchner Wiesn abgesagt

Foto: Imago Images / Westend 61 Rund 6,3 Mio. Besucher hätten zum Oktoberfest 2020 nach München kommen können, am 21. April wurde das millionenschwere Event wegen des Coronavirus und der damit verbundenen Gefahren abgesagt.

Themenseiten zu diesem Artikel: Oktoberfest Wiesn

Das Oktoberfest wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Der Wirtschaft in der bayerischen Metropole entgehen Einnahmen in Milliardenhöhe.

150 Tage bis zur Eröffnung des Kult-Events Wiesn in München 2020 wären es gewesen. Nun ist die 187. Auflage abgesagt worden. Bayerns Mi