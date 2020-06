Corona im Fleischsektor EVP-Abgeordnete fordern Konsequenzen

Foto: imago images / Michael Kneffel Logo des Europäischen Parlaments in Brüssel.

EU-weite Konsequenzen aus den Corona-Infektionen bei Tönnies haben die beiden Europaabgeordneten der Europäischen Volkspartei (EVP), Dr. Peter Liese und Dennis Radtke, für Schlachtunternehmen gefordert.

In einem Brief aus der vergangenen Woche an EU-Kommissionspräsidentin Dr. Ursula von der Leyen drängen die beiden Parlamentarier darauf