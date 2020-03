Coronavirus Tiertransporte wegen Staus verbieten

Foto: imago images / Max Stein Diese Bilder soll es aufgrund von Grenzkrontrollen nicht mehr geben: Tausende LKW stauen sich auf über 25 Kilometer bis zur deutsch-polnischen Grenze in Görlitz.

Themenseiten zu diesem Artikel: Coronavirus Lebendtransport Tierschutzbund

Angesichts der Rückstaus von Fahrzeugen an den Grenzen hat der Deutsche Tierschutzbund ein Ende der Langstreckentransporte von lebenden Tieren gefordert.

In dem Megastau auf der A4 an der deutsch-polnischen Grenze, aber auch an der Grenze von Polen zu Litauen oder in Kroatien hätten Tiertransporte