Europaparlament Personaltableau steht fest

Foto: Pixabay Das Europaparlament in Straßburg.

Das Personaltableau des neuen Landwirtschaftsausschusses im Europaparlament steht fest. Bei der Plenarsitzung am vergangenen Mittwoch in Straßburg wurden die entsprechenden Personalvorschläge bestätigt. Die Europäische Volkspartei stellt die größte Gruppe an Abgeordneten.

Den Vorschlägen zufolge wird die Europäische Volkspartei (EVP) als größte Fraktion im Parlament mit zwölf Abgeordneten auch