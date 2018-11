Fleischfreie Alternativen Neue Namen für Veggie-Produkte gefordert

Foto: DFV Original oder Fälschung? Australien will Namensänderung für pflanzliche Fleisch- und Milchprodukte.

Australien strebt für pflanzliche Fleisch- und Milchprodukte neue Bezeichnungen an.

In Down Under sollen pflanzliche Ersatzprodukte wie Sojamilch oder vegane Schnitzel nicht mehr als Milch- oder Fleischprodukte gekennzeichnet werden d