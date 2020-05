Fleischindustrie Heil will an die Werkverträge

Foto: imago images / Christian Spicker Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will an die Werkverträge.

Hinsichtlich der Beschäftigungsverhältnisse in der Schlachtindustrie plant die Bundesregierung offenbar strengere rechtliche Vorschriften.

In der gestrigen Aktuellen Stunde im Bundestag kündigte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil an, in der nächsten Sitzung des Corona-Kabinetts