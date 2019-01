Nach Tierschutzverstössen Mehr Schwerpunktkontrollen

Foto: jus Das Landwirtschaftsministerium in Hannover will nach mehreren Tierschutzverletzungen die Kontrollen in Schlachtbetrieben ausweiten.

Das Landwirtschaftsministerium in Hannover will nach Tierschutzverletzungen die Kontrollen in Schlachtbetrieben ausweiten. Barbara Otte-Kinast fordert einen „Neustart in den Schlachthöfen“ und strebt eine engere Zusammenarbeit von LAVES und kommunalen Veterinärämtern an.

Nach dem Bekanntwerden von Tierschutzverstößen in niedersächsischen Schlachthöfen im Oktober und November vergangenen Jahres hatt