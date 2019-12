Nährwertkennzeichnung Niederländer favorisieren Nutri-Score

Foto: imago images / blickwinkel EU-Fahne und Nutri-Score-Siegel.

Die freiwillige Nährwertkennzeichnung Nutri-Score soll ab Mitte 2021 auch in den Niederlanden eingeführt werden.

Das geht aus einem Brief hervor, den Gesundheitsminister Paul Blokhuis in der vorvergangenen Woche an das Haager Parlament gerichtet hat. Zuvor allerd