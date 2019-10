Nährwertkennzeichnung Nutri-Score macht das Rennen

Foto: BMEL / Janine Schmitz / photothek.net Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner setzt nun bei der Nährwertkennzeichnung doch auf das Modell „Nutri-Score“.

Verbraucher wollen beim Einkauf einfach und schnell über den Nährwert von Lebensmitteln informiert werden. Klarer Gewinner einer Umfrage ist das System Nutri-Score, das nun auch von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner favorisiert wird.

And the winner is: die Ampel-Kennzeichnung Nutri-Score. Rund 58 Prozent der 1.600 Befragten bevorzugen die bereits in Frankreich freiwillig angewendet