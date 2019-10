Nutri-Score Klöckner kündigt Vorschlag an

Foto: Koelnmesse Messerundgang mit Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Stand: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

Aus Sicht der Bundeslandwirtschaftsministerin gibt das betreffende Verbrauchervotum den Unternehmen Planungssicherheit.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will in Kürze einen Verordnungsvorschlag vorlegen, mit dem der Nutri-Score in Deutschland als