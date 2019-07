Schweiz „Cassis-de-Dijon-Prinzip“ wird verstärkt

Foto: Pixabay Laut Destatis sind Lebensmittel in der Schweiz um 67 Prozent teurer als im EU-Durchschnitt.

Das seit 2010 in der Schweiz geltende auf dem „Cassis-de-Dijon-Prinzip“ fußende Gesetz zur Erleichterung von EU-Importen wird geändert. Damit wird das Verfahren nochmals leichter.

Gemäß der Regelung dürfen Lebensmittel, die in einem EU-Land zugelassen sind, automatisch auch in der Schweiz in Verkehr gebracht werd