Tiergesundheit Tuberkulose im Ruhrgebiet

Foto: jus

Themenseiten zu diesem Artikel: Tiergesundheit

In einem Milchviehbestand in Meinerzhagen im Märkischen Kreis und in einem Aufzuchtbetrieb mit Milchviehhaltung im Kreis Unna hat sich der Verdacht auf einen Ausbruch der Tuberkulose bestätigt.

Wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) in Nordrhein-Westfalen mitteilte, musste zur Eindämmung der Infektion und