Tierschutz Lebendtransporte in der Kritik

Foto: imago images / Chromorange Die Diskussion um Tiertransporte in Drittländer flammt wieder auf.

Die Diskussion um Tiertransporte in Drittländer flammt wieder auf. Ein Bericht des ZDF zeigt gravierende Tierschutzverstöße auf. SPD und Linke kritisieren Transporte.

Erneut sind Lebendtiertransporte in Drittländer in die Kritik geraten. In der Doku-Reihe „37 Grad“ des ZDF wurde teilweise