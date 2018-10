Tierschutz Niederlande wollen Transporte weiter einschränken

Foto: uk Die Niederlande wollen eine Verbesserung und Verschärfung der Transportverordnung von landwirtschaftlichen Nutztieren erreichen.

Die niederländische Landwirtschaftsministerin Carola Schouten will sich bei der EU-Kommission weiterhin für eine Verbesserung und Verschärfung der Transportverordnung von landwirtschaftlichen Nutztieren einsetzen.

Wie aus einem aktuellen Brief der Ressortchefin an die Zweite Kammer des niederländischen Parlaments hervorgeht, will sie die maximale Transportd