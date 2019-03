Tiertransporte Albrecht präsentiert neuen Erlass

Foto: Ruprecht Stempell Jan Philipp Albrecht ist Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein.

In Schleswig Holstein hat Landwirtschaftsminister Jan Phillip Albrecht einen unbefristeten Erlass zu Tiertransporten in Drittländer vorgestellt. „Unser befristetes Moratorium war richtig und hat uns die Möglichkeit gegeben, einen dauerhaften, strengen und rechtssicheren Kriterienkatalog für die Genehmigung von Tiertransporten in bestimmte Drittländer festzulegen“, erklärte Albrecht am vergangenen Freitag in Kiel.

Sein Ressort habe hart an der Verbesserung der Situation gearbeitet und gehe nun die notwendigen Schritte, die dem Land möglich seien. Der Erlass