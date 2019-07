Tierwohl Backhaus will Kupierverzicht kontrollieren

Foto: Bobo11 Dr. Till Backhaus ist seit 2006 Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz in Mecklenburg-Vorpommern.

Der bundesweite Aktionsplan zum Kupierverzicht bei Schweinen ist am 1. Juli in Kraft getreten. Die Amtstierärzte in Mecklenburg-Vorpommern sind zur Überprüfung angewiesen.

Das Landwirtschaftsministerium in Mecklenburg-Vorpommern wies darauf hin, dass nun jeder Betrieb, der Schweine mit kupierten Schwänzen hält,