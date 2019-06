Urteil Kükentöten bleibt vorerst erlaubt

Foto: pxhere.com Das Töten der neugeborenen männlichen Küken bleibt vorerst zulässig.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat das massenhafte Töten männlicher Küken in der Legehennenzucht vorerst noch als rechtmäßig bestätigt. Die Kritik an dem Urteil ist groß. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sieht die Wirtschaft in der Pflicht, die umstrittene Praxis schnell zu beenden.

von Mareike Scheffer und Stefanie Pionke (az)