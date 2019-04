EU-Märkte China lässt Notierungen kräftig steigen

Foto: si

In Deutschland und in der gesamten Europäischen Union geht es mit den Schlachtschweinepreisen in rasantem Tempo aufwärts. Der Grund dafür ist vor allem die starke Schweinefleischnachfrage Chinas, die für spürbare Nachfrageimpulse sorgt.

Die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) setzte ihre Leitnotierung für Schlachtschweine um zehn Cent auf 1,60&