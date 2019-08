EU-Märkte Notierung startet durch

Foto: jus Die Preise für Schlachtschweine ziehen spürbar an.

Ein knappes Angebot an Schlachtschweinen lässt die Preise in Deutschland und der EU steigen. Feiertag Mariä Himmelfahrt führt in vielen Ländern zu verkürzter Schlachtwoche.

Am deutschen Schlachtschweinemarkt scheint das Sommerloch überstanden zu sein. Das knappe Lebendangebot trifft auf einen wieder größer