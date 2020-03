EU-Schlachtrindermärkte Notierungen geben nach

Foto: jus

Schlachtbetriebe in Deutschland kaufen Schlachtrinder nur mit großen Abschlägen. An den europäischen Schlachtvieh- und Fleischmärkten geben die Notierungen für Großvieh nach. Die fehlende Nachfrage des Gastronomiebereichs macht sich in Zeiten der Corona-Krise bemerkbar.

Am deutschen Schlachtrindermarkt ist es in der vergangenen Woche zu kräftigen Abschlägen bei den Erzeugerpreisen gekommen. Offizielle Zahlen