EU-Schlachtrindermärkte Notierungen ziehen wieder an

Foto: imago images / imagebroker In fast allen EU-Staaten wurden Färsen zu höheren Preisen gehandelt.

Die Preise für Jungbullen und Kühe zogen in den meisten Ländern an.

Die Preise für Schlachtrinder in der Europäischen Union zogen in der Woche zum 17. Mai wieder an. Jungbullen der Handelsklasse R3 erlös