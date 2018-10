EU-Schlachtrindermärkte Viehbörsen zeigen sich uneinheitlich

Foto: jus Charolais und Simmentaler auf Hofgut Rehbachtal im hessischen Lahn-Dill-Kreis.

Themenseiten zu diesem Artikel: Notierung

Die Notierungen für Jungbullen und Schlachtkühe an den repräsentativen Märkten der Europäischen Union haben sich in der Woche zum 21. Oktober in unterschiedliche Richtungen entwickelt.

Männliche Jungtiere der Handelsklasse R3 konnten im EU-Durchschnitt saisonal weiter zulegen, und zwar um 1,76 Euro oder 0,5 Prozent auf 376,30 Eu